Глава МИД Чехии: на Аляске Путин будет иметь уникальную возможность согласиться на перемирие

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский, который находится с визитом в Киеве, заявил, что в пятницу, 15 августа, глава Кремля Владимир Путин будет иметь "уникальную" возможность согласиться на перемирие в российско-украинской войне.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой, передает корреспондент "Европейской правды".

Как известно, ожидается, что 15 августа американский президент Дональд Трамп встретится с главой Кремля на Аляске.

Комментируя эти события, Липавский заявил, что в тот день Путин "точно будет иметь возможность принять перемирие".

"Он уже убил 1 миллион своих людей. Он убивает людей каждый день, совершая новые атаки. Так что да, у него есть эта уникальная возможность", – сказал он.

Главы МИД Чехии считает, что политическая и военная поддержка Украины партнерами, санкции против России, а также сила украинской армии привели к тому, что "Путин демонстрирует любую готовность к переговорам".

Напомним, руководители 26 государств-членов Европейского Союза утвердили совместное заявление в поддержку Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поставил подпись под документом.

Орбан заявил, что не поддержал совместное заявление Европейского совета, поскольку давать указания со "скамейки запасных" неуместно.

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.