Міноборони Литви створить 9 центрів навчання керуванню безпілотниками по всій країні

Новини — Вівторок, 12 серпня 2025, 13:22 — Іванна Костіна

У Литві міністерства національної оборони та освіти, науки і спорту розпочинають проєкт з розвитку навичок керування та конструювання безпілотників, орієнтований на широку громадськість та школярів.

Перші три навчальні центри з керування дронами відкриються у вересні в Йонаві, Таураге і Кедайняй, а до 2028 року по всій Литві працюватимуть 9 центрів.

Проєкт має на меті посилити компетенції громадськості в галузі управління та інженерії безпілотників, а також розширити підготовку з питань громадянського опору. Навчання для дорослих проводитиме Союз стрільців Литви спільно з Литовським агентством неформальної освіти, яке також навчатиме учнів з 3 по 12 класи.

"Ми плануємо, що до 2028 року 15,5 тисяч дорослих і 7 тисяч дітей набудуть навичок керування дронами завдяки реалізації навчальної програми. У вересні ми відкриємо центри керування безпілотниками в Йонаві, Таураге і Кедайняй, а до 2028 року – ще 6 навчальних центрів в інших регіонах Литви", – сказала міністерка національної оборони Довіле Шакалієне.

Зміст програми буде адаптований до різних вікових груп. Протягом одного навчального року 300 учнів в одному регіоні отримають навички пілотування і конструювання безпілотників.

"Цим проєктом ми продовжуємо нашу плідну співпрацю з Міністерством національної оборони у розвитку громадянської свідомості учнів", – каже міністр освіти, науки і спорту Рамінта Поповене.

Наймолодші, учні 3-4 класів, будуть займатися конструюванням і пілотуванням простих дронів за допомогою практичних експериментів та ігор. Тим часом у молодших класах школярів навчать програмування і пілотуванню FPV-дронів у приміщенні, а також конструюванню з компонентів. Старшокласники проєктуватимуть та виготовлятимуть 3D-деталі дронів, навчатимуться конструювати та пілотувати FPV-дрони, а також братимуть участь у регіональних та національних змаганнях.

Окрім міністерств національної оборони та освіти, науки і спорту, до реалізації проєкту долучаються 9 муніципалітетів, де створюються навчальні центри, а також Міністерство економіки та інновацій і представники бізнесу.

Загальна сума інвестицій у проєкт становить понад 3,3 млн євро, з яких Міністерство національної оборони виділить понад 600 тисяч євро на створення 9 методичних центрів у 2025-2028 роках. Ці кошти будуть спрямовані на спеціалізоване обладнання: системи управління, системи передачі відео, внутрішні та зовнішні FPV дрони, програмне забезпечення та мобільний додаток для освітніх товарів.

Центри будуть відкриватися поетапно протягом чотирьох років. У вересні центри відкриються в Йонаві, Таураге і Кедайняй. У 2026 році до них приєднаються Шяуляй і Паневежис, а ще через рік – Утена і Тельшяй. У 2028 році відкриються центри в Клайпеді та Маріямполе.

У травні Шакалієне заявляла, що Литва розглядає запуск виробництва морських дронів за схемою "1+1": один для себе, один для України. 

14 квітня тодішній міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міністерство національної оборони Литви спрямувало на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння 10 млн євро.

