Минобороны Литвы создаст 9 центров обучения управлению беспилотниками по всей стране

Новости — Вторник, 12 августа 2025, 13:22 — Иванна Костина

В Литве министерства национальной обороны и образования, науки и спорта начинают проект по развитию навыков управления и конструирования беспилотников, ориентированный на широкую общественность и школьников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Первые три учебных центра по управлению дронами откроются в сентябре в Йонаве, Таураге и Кедайняй, а к 2028 году по всей Литве будут работать 9 центров.

Цель проекта – усилить компетенции общественности в области управления и инженерии беспилотников, а также расширить подготовку по вопросам гражданского сопротивления. Обучение для взрослых будет проводить Союз стрелков Литвы совместно с Литовским агентством неформального образования, которое также будет обучать учеников с 3 по 12 классы.

"Мы планируем, что к 2028 году 15,5 тысяч взрослых и 7 тысяч детей приобретут навыки управления дронами благодаря реализации учебной программы. В сентябре мы откроем центры управления беспилотниками в Йонаве, Таураге и Кедайняй, а к 2028 году – еще 6 учебных центров в других регионах Литвы", – сказала министр национальной обороны Довиле Шакалиене.

Содержание программы будет адаптировано к различным возрастным группам. В течение одного учебного года 300 учеников в одном регионе получат навыки пилотирования и конструирования беспилотников.

"Этим проектом мы продолжаем наше плодотворное сотрудничество с Министерством национальной обороны в развитии гражданского сознания учащихся", – говорит министр образования, науки и спорта Раминта Поповене.

Самые младшие, ученики 3-4 классов, будут заниматься конструированием и пилотированием простых дронов с помощью практических экспериментов и игр. В младших классах школьников научат программированию и пилотированию FPV-дронов в помещении, а также конструированию из компонентов. Старшеклассники будут проектировать и изготавливать 3D-детали дронов, учиться конструировать и пилотировать FPV-дроны, а также участвовать в региональных и национальных соревнованиях.

Кроме министерств национальной обороны и образования, науки и спорта, к реализации проекта приобщаются 9 муниципалитетов, где создаются учебные центры, а также Министерство экономики и инноваций и представители бизнеса.

Общая сумма инвестиций в проект составляет более 3,3 миллиона евро, из которых Министерство национальной обороны выделит более 600 тысяч евро на создание 9 методических центров в 2025-2028 годах. Эти средства будут направлены на специализированное оборудование: системы управления, системы передачи видео, внутренние и внешние FPV дроны, программное обеспечение и мобильное приложение для образовательных товаров.

Центры будут открываться поэтапно в течение четырех лет. В сентябре центры откроются в Йонаве, Таураге и Кедайняе. В 2026 году к ним присоединятся Шяуляй и Паневежис, а еще через год – Утена и Тельшяй. В 2028 году откроются центры в Клайпеде и Мариямполе.

В мае Шакалиене заявляла, что Литва рассматривает запуск производства морских дронов по схеме "1+1": один для себя, один для Украины.

14 апреля тогдашний министр обороны Рустем Умеров заявил, что Министерство национальной обороны Литвы направило на производство современного украинского дальнобойного вооружения 10 млн евро.

