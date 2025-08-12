У Німеччині пограбували поліцейського – вкрали рюкзак зі службовою зброєю
Детектива поліції німецького Гамбурга в цивільному одязі пограбували на заправці.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
За повідомленням поліції, невідомий вкрав рюкзак офіцера в понеділок увечері, коли той розплачувався на заправці біля станції Даммтор.
У рюкзаку були особисті та робочі речі. Поліція відмовилася уточнити, про які саме речі йшлося.
За інформацією NDR, в рюкзаку також знаходилися радіостанція і табельна зброя поліцейського.
Вже є вказівки на можливого підозрюваного, але ніяких подробиць не було надано. Представник поліції просто послався на триваюче розслідування.
Поліцейські у Варшаві у липні затримали 31-річного громадянина Польщі, який намагався взяти в заручники таксиста і вимагав у правоохоронців гроші та сигарети.
А у міністерки внутрішньої безпеки США Крісті Ноем викрали сумку з грошима та документами, у звʼязку з чим почали розслідування.