У Варшаві чоловік узяв таксиста в заручники і вимагав сигарети "у м'якій упаковці"

Поліцейські у Варшаві у пʼятницю затримали 31-річного громадянина Польщі, який намагався взяти в заручники таксиста і вимагав у правоохоронців гроші та сигарети.

Про це, як пише "Європейська правда", розповіла поліція варшавської дільниці Середмістя.

Як розповіли правоохоронці, 31-річний чоловік викликав таксі через додаток, а під час поїздки приставив водієві – 32-річному громадянину Білорусі – ножа до шиї та живота.

Після цього він зателефонував на номер екстреної служби 112 і "зажадав викуп у розмірі 100 тисяч злотих та пачку сигарет "у м'якій упаковці", зазначили поліцейські Варшави.

"У цій ситуації оператор служби екстреної допомоги 112 проявив професіоналізм. Протягом кількох хвилин він розмовляв з викрадачем. Одночасно він передавав інформацію службам",– ідеться в повідомленні.

Зловмисник здався поліції після того, як таксі оточила поліція. Йому оголосили звинувачення у захопленні заручника з особливим знущанням, розбійному пограбуванні та заподіянні тілесних ушкоджень.

Поляку, якого раніше судили за напад на поліцейського та зберігання наркотиків, загрожує до 25 років позбавлення волі. Наразі підозрюваний перебуває в психіатричній лікарні слідчого ізолятора.

Нагадаємо, у 2023 році у польському містечку Ілава 60-річного чоловіка оштрафували за те, що він взяв з-під храму одинокий великодній кошик, поки його власниця молилася у костелі.