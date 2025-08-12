Детектива полиции немецкого Гамбурга в гражданской одежде ограбили на заправке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По сообщению полиции, неизвестный украл рюкзак офицера в понедельник вечером, когда тот расплачивался на заправке возле станции Даммтор.

В рюкзаке были личные и рабочие вещи. Полиция отказалась уточнить, о каких именно вещах шла речь.

По информации NDR, в рюкзаке также находились радиостанция и табельное оружие полицейского.

Уже есть указания на возможного подозреваемого, но никаких подробностей не было предоставлено. Представитель полиции просто сослался на продолжающееся расследование.

Полицейские в Варшаве в июле задержали 31-летнего гражданина Польши, который пытался взять в заложники таксиста и требовал у правоохранителей деньги и сигареты.

А у министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм похитили сумку с деньгами и документами, в связи с чем начали расследование.