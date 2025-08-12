Чеський міністр провів зустріч із власником УП Фіалою на тлі чуток про санкції

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зустрівся із чеським підприємцем та інвестором Томашем Фіалою, який, серед іншого, є засновником інвестиційної компанії Dragon Capital і власником інтернет-групи "Українська правда".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ліпавський розповів у своєму X,

Міністр зазначив, що під час закордонних візитів намагається висловити підтримку успішним чехам за кордоном.

During my visits I try to support successful Czechs abroad. In Ukraine, one of them is Tomáš Fiala, a successful entrepreneur and investor. Thanks for the interesting meeting and opinions on the current situation. pic.twitter.com/VO87wCIhYZ – Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 12, 2025

"В Україні один з них – Томаш Фіала, успішний бізнесмен та інвестор. Дякую за цікаву зустріч та погляди щодо поточної ситуації", – зазначив Ян Ліпавський.

Численні дипломатичні джерела "Європейської правди" стверджують, що до атаки на антикорупційні інституції в Офісі президента розглядали можливість запровадити санкції проти Фіали, щоби вплинути таким чином на інтернет-групу "Українська правда", власником якої він є. Тоді, у тому числі завдяки впливу західних партнерів, вдалося запобігти цьому кроку.

Читайте також колонку Яна Ліпавського, яку він опублікував на тлі візиту в Україну цього тижня: "Наша підтримка велика, але не безмежна". Чеський міністр про шлях України та кордони Європи,

а також: Європа без варіантів. Чому Зеленський повернувся до антикорупції та що буде з рухом до ЄС.