Чешский министр провел встречу с владельцем УП Фиалой на фоне слухов о санкциях

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский встретился с чешским предпринимателем и инвестором Томашем Фиалой, который, среди прочего, является владельцем интернет-группы "Украинская правда".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Липавский рассказал в своем X,

Министр отметил, что во время зарубежных визитов пытается выразить поддержку успешным чехам за рубежом.

During my visits I try to support successful Czechs abroad. In Ukraine, one of them is Tomáš Fiala, a successful entrepreneur and investor. Thanks for the interesting meeting and opinions on the current situation. pic.twitter.com/VO87wCIhYZ – Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 12, 2025

"В Украине один из них – Томаш Фиала, успешный бизнесмен и инвестор. Спасибо за интересную встречу и взгляды на текущую ситуацию", – отметил Ян Липавский.

Многочисленные дипломатические источники "Европейской правды" утверждают, что до атаки на антикоррупционные институты в Офисе президента рассматривали возможность ввести санкции против Фиалы, чтобы повлиять таким образом на интернет-группу "Украинская правда", владельцем которой он является. Тогда, в том числе благодаря влиянию западных партнеров, удалось предотвратить этот шаг.

