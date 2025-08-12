Оценка немцами работы Мерца на посту упала до минимума с мая

Оценка немцами работы на посту федерального канцлера Фридриха Мерца упала до самого низкого уровня со времени назначения нового правительства.

Как сообщает NTV, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты последнего опроса по заказу RTL/ntv.

Под 100 дней работы нового правительства Германии, которые исполнится в этот четверг, поддержка правящих партий просела, а одобрение работы Мерца на посту канцлера достигло минимума с мая – 29%.

Преимущественно довольны работой канцлера только сторонники правоконсерваторов ХДС/ХСС – в этой группе респондентов одобрительные оценки составляют 72%, что все равно на четыре пункта меньше, чем на прошлой неделе.

Однако среди избирателей социал-демократов, их коалиционного партнера, недовольны Мерцем 60%.

Поддержка ХДС/ХСС просела до 24% (такой показатель уже был в конце апреля), а СДПН держится на уровне 13%. Таким образом, совокупная поддержка коалиционных партий составляет 37%.

На первом месте находится ультраправая "Альтернатива для Германии" с 26%.

"Зеленых" поддерживают 13%, „Левых" – 11%, "Свободных демократов" – 3%, левопопулистский "Альянс Сары Вагенкнехт" – 4%.

Опрос телеканала ARD также показал рекордное падение рейтинга Мерца.

Еще один опрос в начале августа показал, что рейтинги ХДС/ХСС и "АдН" сравнялись.