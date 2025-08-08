У Німеччині рекордно обвалився рейтинг уряду Мерца

У Німеччині опитування показало, що майже через 100 днів після початку роботи консервативний уряд канцлера Фрідріха Мерца зіткнувся з найнижчим рейтингом схвалення за час свого існування.

Дані опитування від телеканалу ARD наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Серед німецьких респондентів задоволення роботою уряду різко знизилося: тільки 29% респондентів висловили схвалення, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж минулого місяця.

Це найгірший результат з моменту старту роботи уряду на початку травня. Як зазначає агентство, наступної середи виповнюється 100 днів з моменту приходу уряду Мерца до влади.

Опитування також засвідчило, що 69% респондентів не задоволені або зовсім не задоволені роботою керівної коаліції.

Сам Мерц також відчуває значну втрату довіри з боку громадськості.

Лише 32% респондентів заявили, що задоволені його керівництвом, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж у попередньому місяці. Дві третини тепер висловлюють невдоволення.

Опитування, проведене соціологічною службою Infratest dimap, було проведено серед 1321 виборця з правом голосу з понеділка по середу цього тижня.

Нещодавно повідомлялося, що вперше з середини травня рейтинг "Альтернативи для Німеччини" піднявся до 25%.

Ще одне опитування показало, що керівний консервативний блок ХДС/ХСС втратив у симпатіях виборців, що поставило їх на один рівень з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".