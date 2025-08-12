У ЄС закликали Ізраїль дати дозвіл на всі поставки допомоги до Гази

У Європейському Союзі закликали Ізраїль надати дозвіл на всі поставки гуманітарної допомоги до сектора Гази та розблокувати діяльність гуманітарних організацій.

Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії, пише "Європейська правда".

У заяві низка країн заявила, що гуманітарні страждання в секторі Гази досягли неймовірного рівня.

"На наших очах розгортається голод. Необхідно вжити термінових заходів, щоб зупинити і подолати голод. Гуманітарний простір повинен бути захищений, а допомога ніколи не повинна бути політизованою", – заявили вони.

Однак, підписанти наголосили, що через нові обмежувальні вимоги щодо реєстрації, міжнародні НУО, які надають необхідну допомогу, можуть бути змушені негайно покинути території, що може ще більше погіршити гуманітарну ситуацію.

"Ми закликаємо уряд Ізраїлю надати дозвіл на всі поставки гуманітарної допомоги міжнародними НУО та розблокувати діяльність основних гуманітарних організацій. Необхідно вжити негайних, постійних і конкретних заходів для забезпечення безпечного та широкомасштабного доступу для ООН, міжнародних НУО та гуманітарних партнерів", – заявили вони.

Підписанти наголосили, що усі переходи та маршрути повинні використовуватися для надходження до Гази великої кількості гуманітарної допомоги, включно із продовольством, продуктами харчування, притулком, паливом, чистою водою, ліками та медичним обладнанням.

"На місцях розподілу допомоги не можна застосовувати летальну силу, а цивільне населення, гуманітарні працівники та медики мають бути захищені", – наголосили вони.

Заяву підписали міністри закордонних справ Австралії, Бельгії, Канади, Кіпру, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії, а також висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас, єврокомісарка Дубравка Шуїца та єврокомісарка з рівних можливостей Аджа Лябіб.

Як відомо, впродовж останніх тижнів Європейська комісія зайняла значно жорсткішу позицію щодо Ізраїлю, запропонувавши призупинити його участь у науковій програмі "Горизонт Європа".

Німеччина після анонсу планів щодо повного захоплення сектора Гази оголосила, що більше не експортуватиме Ізраїлю зброю, яка може бути використана у війні в секторі Гази. Проте частина однопартійців канцлера не згодні з таким рішенням.

А президент Франції Емманюель Макрон заявив, що рішення Ізраїлю брати під окупаційний контроль сектор Гази загрожує катастрофою.