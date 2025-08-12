В ЕС призвали Израиль дать разрешение на все поставки помощи в Газу

В Европейском Союзе призвали Израиль предоставить разрешение на все поставки гуманитарной помощи в сектор Газы и разблокировать деятельность гуманитарных организаций.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

В заявлении ряд стран заявили, что гуманитарные страдания в секторе Газы достигли невероятного уровня.

"На наших глазах разворачивается голод. Необходимо принять срочные меры, чтобы остановить и преодолеть голод. Гуманитарное пространство должно быть защищено, а помощь никогда не должна быть политизированной", – заявили они.

Однако подписанты подчеркнули, что из-за новых ограничительных требований по регистрации международные НПО, которые предоставляют необходимую помощь, могут быть вынуждены немедленно покинуть территории, что может еще больше ухудшить гуманитарную ситуацию.

"Мы призываем правительство Израиля предоставить разрешение на все поставки гуманитарной помощи международными НПО и разблокировать деятельность основных гуманитарных организаций. Необходимо принять немедленные, постоянные и конкретные меры для обеспечения безопасного и широкомасштабного доступа для ООН, международных НПО и гуманитарных партнеров", – заявили они.

Подписанты подчеркнули, что все переходы и маршруты должны использоваться для поступления в Газу большого количества гуманитарной помощи, включая продовольствие, продукты питания, убежище, топливо, чистую воду, лекарства и медицинское оборудование.

"На местах распределения помощи нельзя применять летальную силу, а гражданское население, гуманитарные работники и медики должны быть защищены", – подчеркнули они.

Заявление подписали министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Канады, Кипра, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, а также высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, еврокомиссар Дубравка Шуица и еврокомиссар по равным возможностям Аджа Лябиб.

Как известно, в течение последних недель Европейская комиссия заняла значительно более жесткую позицию в отношении Израиля, предложив приостановить его участие в научной программе "Горизонт Европа".

Германия после анонса планов по полному захвату сектора Газы объявила, что больше не будет экспортировать Израилю оружие, которое может быть использовано в войне в секторе Газы. Однако часть однопартийцев канцлера не согласны с таким решением.

А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение Израиля взять под оккупационный контроль сектор Газы грозит катастрофой.