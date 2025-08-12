Білий дім не відкидає "майбутніх планів" щодо поїздки Трампа до РФ

У Білому домі не виключають "майбутніх планів" щодо поїздки американського президента Дональда Трампа до Росії.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, цитує AP, пише "Європейська правда".

Лівітт заявив, що Трамп у п'ятницю, 15 серпня, відправиться до Аляски, де запланована двостороння зустріч із очільником Кремля Владіміром Путіним.

Журналісти запитали у Лівітт, чи може Трамп після цього відправитися до Росії або зробити це в майбутньому .

"Можливо, в майбутньому є плани поїздки до Росії", – відповіла прессекретарка Білого дому на це.

Зазначимо, Лівітт також розповіла, що Трамп та очільник Кремля зустрінуться в місті Анкоридж на Алясці.

Президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Крім того, Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

А Зеленський, своєю чергою, напередодні зустрічі Трампа і Путіна заявив, що ці перемовини важливі для їхнього двостороннього треку, але щодо України вони нічого прийняти не можуть без українського представника.