Белый дом не исключает "будущих планов" по поездке Трампа в РФ

В Белом доме не исключают "будущих планов" относительно поездки американского президента Дональда Трампа в Россию.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, цитирует AP, пишет "Европейская правда".

Ливитт заявила, что Трамп в пятницу, 15 августа, отправится в Аляску, где запланирована двусторонняя встреча с главой Кремля Владимиром Путиным.

Журналисты спросили у Ливитт, может ли Трамп после этого отправиться в Россию или сделать это в будущем.

"Возможно, в будущем есть планы поездки в Россию", – ответила пресс-секретарь Белого дома на это.

Отметим, Ливитт также рассказала, что Трамп и глава Кремля встретятся в городе Анкоридж на Аляске.

Президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.

Кроме того, Трамп выразил недовольство аргументами президента Украины Владимира Зеленского о том, что для обмена территориями в рамках потенциального мирного соглашения необходимы были бы изменения в Конституцию.

А Зеленский, в свою очередь, накануне встречи Трампа и Путина заявил, что эти переговоры важны для их двустороннего трека, но в отношении Украины они ничего принять не могут без украинского представителя.