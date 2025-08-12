У Білому домі розповіли, у якому місті відбудеться зустріч Трампа з Путіним

Американський президент Дональд Трамп та очільник Кремля Владімір Путін зустрінуться в місті Анкоридж на Алясці.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Левітт заявила, що переговори між Трампом та Путіним, які заплановані на п’ятницю, 15 серпня, відбудуться в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.

"Президент Трамп рішуче налаштований спробувати покласти край цій війні та зупинити вбивства. Як президент неодноразово заявляв, він завжди віддаватиме перевагу миру та партнерству, коли це можливо", – заявила вона.

Прессекретарка Білого дому також додала, що наразі у світі немає лідера, який би "так віддано прагнув запобігти війнам або покласти їм край, як президент Трамп".

Як відомо, президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Крім того, Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

А Зеленський, своєю чергою, напередодні зустрічі Трампа і Путіна заявив, що ці перемовини важливі для їхнього двостороннього треку, але щодо України вони нічого прийняти не можуть без українського представника.

