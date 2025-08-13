У Держдепі вказали на погіршення ситуації з правами людини у Німеччині

У Державному департаменті США Заявили про погіршення ситуації з правами людини у Німеччині торік.

Про це йдеться у відповідному звіті, повідомляє "Європейська правда".

"До числа значущих проблем у сфері прав людини належать обмеження свободи вираження думок і достовірні повідомлення про злочини, насильство або погрози насильства на ґрунті антисемітизму", – йдеться у звіті.

Водночас у ньому наголошується, що німецька влада "зробила низку кроків, що заслуговують на довіру, з розслідування, судового переслідування і покарання посадових осіб, які вчинили порушення прав людини".

Істотна частина звіту присвячена проблемам зі свободою слова в Німеччині. Автори документа нагадують, що Основний закон Німеччини гарантує свободу слова, "і уряд загалом поважав це право".

"Проте, відповідно до національного законодавства, уряд запровадив обмеження на висловлювання груп, які він вважав екстремістськими. Уряд заарештував, судив, засудив і посадив до в'язниці кількох людей за висловлювання, які, на думку влади, розпалювали расову ненависть, схвалювали нацизм або заперечували Голокост", – ідеться в документі.

Згадуються і закони щодо регулювання контенту в соцмережах, а також повідомлення окремих НКО про неналежні дії поліції щодо журналістів, "особливо під час висвітлення протестів".

"7 березня, напередодні Міжнародного жіночого дня, поліція провела обшуки в будинках 45 осіб у всій країні в рамках боротьби з жінконенависництвом в інтернеті; крім того, протягом кількох місяців, що передували обшукам, влада обшукала і допитала ще 37 осіб", – додають у Держдепі.

У заключній частині документа Держдепартаменту йдеться про "значну кількість" злочинів, насильства і погроз на ґрунті антисемітизму.

У Держдепі вказали, що владі "важко визначити демографічні чинники зростання злочинів на ґрунті антисемітизму". У звіті із посиланням на дослідження Гамбурзького університету вказується, що масова міграція "населення, яке набагато частіше схвалює антисемітські переконання, ніж корінні німці", є "важливою рушійною силою антисемітизму в Німеччині".

Раніше держсекретар США Марко заявив, що рішення Федерального відомства із захисту конституції Німеччини визнати "Альтернативу для Німеччини" правоекстремістською – це "не демократія, а тиранія під маскою".

Остання виборча кампанія у Німеччині була затьмарена безпрецедентним втручанням з боку США, зокрема з боку віцепрезидента Джей Ді Венса і американського мільярдера Ілона Маска.