В Госдепе указали на ухудшение ситуации с правами человека в Германии

В Государственном департаменте США заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Германии в прошлом году.

Об этом говорится в соответствующем отчете, сообщает "Европейская правда".

"К числу значимых проблем в области прав человека относятся ограничения свободы выражения мнений и достоверные сообщения о преступлениях, насилии или угрозах насилия на почве антисемитизма", – говорится в отчете.

В то же время в нем отмечается, что немецкие власти "предприняли ряд заслуживающих доверия шагов по расследованию, судебному преследованию и наказанию должностных лиц, совершивших нарушения прав человека".

Существенная часть отчета посвящена проблемам со свободой слова в Германии. Авторы документа напоминают, что Основной закон Германии гарантирует свободу слова, "и правительство в целом уважало это право".

"Однако, в соответствии с национальным законодательством, правительство ввело ограничения на высказывания групп, которые оно считало экстремистскими. Правительство арестовало, судило, осудило и посадило в тюрьму нескольких человек за высказывания, которые, по мнению властей, разжигали расовую ненависть, одобряли нацизм или отрицали Холокост", – говорится в документе.

Упоминаются и законы по регулированию контента в соцсетях, а также сообщения отдельных НКО о ненадлежащих действиях полиции в отношении журналистов, "особенно во время освещения протестов".

"7 марта, накануне Международного женского дня, полиция провела обыски в домах 45 человек по всей стране в рамках борьбы с женоненавистничеством в интернете; кроме того, в течение нескольких месяцев, предшествовавших обыскам, власти обыскали и допросили еще 37 человек", – добавляют в Госдепе.

В заключительной части документа Госдепартамента говорится о "значительном количестве" преступлений, насилия и угроз на почве антисемитизма.

В Госдепе указали, что властям "трудно определить демографические факторы роста преступлений на почве антисемитизма". В отчете со ссылкой на исследование Гамбургского университета указывается, что массовая миграция "населения, которое гораздо чаще одобряет антисемитские убеждения, чем коренные немцы", является "важной движущей силой антисемитизма в Германии".

Ранее госсекретарь США Марко заявил, что решение Федерального ведомства по защите конституции Германии признать "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской – это "не демократия, а тирания под маской".

Последняя избирательная кампания в Германии была омрачена беспрецедентным вмешательством со стороны США, в частности со стороны вице-президента Джей Ди Венса и американского миллиардера Илона Маска.