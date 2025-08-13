Естонія висилає першого секретаря посольства РФ

Міністерство закордонних справ Естонії 13 серпня викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії для вручення дипломатичної ноти про оголошення персоною нон ґрата першого секретаря посольства РФ.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні відомства.

Вручаючи ноту, Міністерство закордонних справ повідомило представнику посольства Росії, що Естонія не має наміру миритися з діяльністю Росії, спрямованою проти конституційного ладу Естонії і внутрішньої стабільності, і вважає за необхідне висловити це дуже чітко.

Естонія також поінформує про інцидент своїх партнерів і союзників.

"Дипломат, про якого йде мова, брав безпосередню і активну участь у підриві конституційного ладу і правової системи Естонії, а також у розколі естонського суспільства, сприяючи злочинам проти держави, включаючи кілька злочинів, пов'язаних з порушенням санкцій", – заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

За його словами, наразі один громадянин Естонської Республіки був засуджений за вчинення цих злочинів.

"Триваюче втручання посольства Росії у внутрішні справи Естонської Республіки має припинитися, і, висилаючи дипломата, ми демонструємо, що Естонія не допустить на своїй території жодних дій, зрежисованих і організованих іноземною державою", – наголосив міністр.

У відомстві зазначили, що дії Естонії відповідають статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка передбачає, що держава перебування може в будь-який час і без пояснення причин повідомити акредитуючу державу про те, що глава представництва або будь-який член дипломатичного персоналу представництва є персоною нон грата.

Наприкінці травня Естонія видворила та передала українській владі громадянина України, який підтримував контакти з російською ФСБ.

На початку червня в Естонії позбавили посвідки на проживання та видворили громадянина Росії з міркувань нацбезпеки.