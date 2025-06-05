З Естонії видворили громадянина Росії через контакт з ФСБ

В Естонії позбавили посвідки на проживання та видворили громадянина Росії з міркувань нацбезпеки.

Про це повідомила Служба безпеки Естонії (KAPO), пише "Європейська правда".

На офіційних сторінках відомства повідомили про позбавлення посвідки на проживання та видворення з країни росіянина Сергєя Філатова з безпекових міркувань.

KAPO ettepanekul tühistas PPA julgeolekukaalutlustel Venemaa kodaniku Sergei Filatovi elamisloa. FSB oli Filatoviga loonud kontakti. Julgeolekuohtude ennetamiseks ja tõkestamiseks, aitasime ta kodumaale. pic.twitter.com/KgQjho99KO – Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) June 5, 2025

"ФСБ вийшла на контакт із Філатовим. Для запобігання й припинення загроз безпекового характеру ми допомогли йому повернутись у рідну країну", – заявили у KAPO.

У повідомленні опублікували також не розмиті фотографії чоловіка.

Наприкінці травня Естонія видворила та передала українській владі громадянина України, який підтримував контакти з російською ФСБ.

Тим часом у Сеймі Латвії готують до фінального третього читання законопроєкт, що передбачає заборону поїздок до Росії і Білорусі частині держслужбовців.