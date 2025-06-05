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З Естонії видворили громадянина Росії через контакт з ФСБ

Новини — Четвер, 5 червня 2025, 17:22 — Марія Ємець

В Естонії позбавили посвідки на проживання та видворили громадянина Росії з міркувань нацбезпеки. 

Про це повідомила Служба безпеки Естонії (KAPO), пише "Європейська правда".

На офіційних сторінках відомства повідомили про позбавлення посвідки на проживання та видворення з країни росіянина Сергєя Філатова з безпекових міркувань.

"ФСБ вийшла на контакт із Філатовим. Для запобігання й припинення загроз безпекового характеру ми допомогли йому повернутись у рідну країну", – заявили у KAPO.

У повідомленні опублікували також не розмиті фотографії чоловіка.

Наприкінці травня Естонія видворила та передала українській владі громадянина України, який підтримував контакти з російською ФСБ.

Тим часом у Сеймі Латвії готують до фінального третього читання законопроєкт, що передбачає заборону поїздок до Росії і Білорусі частині держслужбовців.

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Естонія Війна з РФ
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