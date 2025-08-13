Эстония высылает первого секретаря посольства РФ

Министерство иностранных дел Эстонии 13 августа вызвало временного поверенного в делах посольства России для вручения дипломатической ноты об объявлении персоной нон грата первого секретаря посольства РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ведомства.

Вручая ноту, Министерство иностранных дел сообщило представителю посольства России, что Эстония не намерена мириться с деятельностью России, направленной против конституционного строя Эстонии и внутренней стабильности, и считает необходимым выразить это очень четко.

Эстония также проинформирует об инциденте своих партнеров и союзников.

"Дипломат, о котором идет речь, принимал непосредственное и активное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также в расколе эстонского общества, способствуя преступлениям против государства, включая несколько преступлений, связанных с нарушением санкций", – заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

По его словам, в настоящее время один гражданин Эстонской Республики был осужден за совершение этих преступлений.

"Продолжающееся вмешательство посольства России во внутренние дела Эстонской Республики должно прекратиться, и, высылая дипломата, мы демонстрируем, что Эстония не допустит на своей территории никаких действий, срежиссированных и организованных иностранным государством", – подчеркнул министр.

В ведомстве отметили, что действия Эстонии соответствуют статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая предусматривает, что государство пребывания может в любое время и без объяснения причин уведомить аккредитующее государство о том, что глава представительства или любой член дипломатического персонала представительства является персоной нон грата.

В конце мая Эстония выдворила и передала украинским властям гражданина Украины, который поддерживал контакты с российской ФСБ.

В начале июня в Эстонии лишили вида на жительство и выдворили гражданина России из соображений нацбезопасности.