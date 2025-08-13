Під час лісових пожеж в Іспанії загинув пожежник-доброволець

Волонтер-пожежник загинув від сильних опіків, ще кілька людей були госпіталізовані, оскільки десятки лісових пожеж, спричинених сильним вітром і палючою спекою, продовжують вирувати по всій Іспанії в середу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За даними регіональних служб з надзвичайних ситуацій, щонайменше шість великих лісових пожеж все ще залишалися неконтрольованими в середу.

Загиблий, 35-річний волонтер, намагався створити протипожежні розриви поблизу міста Ногарехас на півночі центральної Кастилії і Леона, коли опинився в пастці полум'я.

Пожежа мала два активних фронти, які все ще залишаються неконтрольованими, оскільки метеорологічні служби прогнозують ще один день сильних вітрів та електромагнітних штормів.

Понад 5 000 людей були евакуйовані з регіону, який є найбільшим в Іспанії, і зусилля були зосереджені на тому, щоб запобігти поширенню полум'я на менші міста.

Міністр навколишнього середовища Сара Аагесен сказала радіостанції SER, що багато пожеж по всій країні, як підозрюється, були навмисно спричинені паліями.

У понеділок в результаті іншої пожежі загинув чоловік, який працював на стайні на околиці іспанської столиці Мадрида, і вогонь перекинувся на кілька будинків і ферм, перш ніж його вдалося локалізувати.

Регіональний лідер Північно-Західної Галісії Альфонсо Руеда заявив, що ситуація там "складна" і що погода "не допомагає", оскільки шість активних пожеж охопили загалом 10 000 гектарів у провінції Оренсе.

Метеорологічне агентство AEMET прогнозує "екстремальний" ризик виникнення лісових пожеж по всій Іспанії в середу.

12 серпня пожежники локалізували кілька лісових пожеж, що вирували по всій Туреччині, включно з великою пожежею в північно-західній провінції Чанаккале, яка змусила сотні людей покинути свої будинки.

Понад 100 лісових пожеж спалахнули по всій Греції у вівторок, найсильніші пожежі вирують на островах Ахайя, Закінф, Кефалонія та Хіос.