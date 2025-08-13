Понад 100 лісових пожеж вирують по всій Греції

Понад 100 лісових пожеж спалахнули по всій Греції у вівторок, найсильніші пожежі вирують на островах Ахайя, Закінф, Кефалонія та Хіос.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Влада наказала евакуювати десятки сіл, оскільки сильна посуха і сильний вітер сприяли поширенню полум'я.

Греція звернулася по допомогу до Європейського механізму цивільного захисту з проханням надати чотири пожежні літаки.

Найбільша пожежа спалахнула в Західній Ахайї поблизу Флогерайки рано вранці, що спричинило поступову евакуацію всіх місцевих населених пунктів.

Дімітріс Алексопулос, мер Західної Ахайї, повідомив, що кілька будинків було знищено, а 40-річний чоловік з села Мойрайка був госпіталізований з опіками.

Пожежники зосередилися на захисті промислової зони Патри і лісу Моврі на півдні в той час, як дороги, включаючи трасу Патра-Піргос, були перекриті.

На Закінфі три окремі пожежі сталися поблизу Койліомено, Кері та Литакії, а в селі Агалас було знищено кілька будинків.

Додаткові пожежі спалахнули у Вониці, на півночі Хіосу, та Гімнотопосі в Превезі, де рух на Іонічному шосе було зупинено на кілька годин.

12 серпня пожежники локалізували кілька лісових пожеж, що вирували по всій Туреччині, включно з великою пожежею в північно-західній провінції Чанаккале, яка змусила сотні людей покинути свої будинки.

В Іспанії триває боротьба з масштабною пожежею на крайньому півдні країни, через яку евакуювали понад 2 тисячі туристів, працівників готелів і місцевих мешканців.