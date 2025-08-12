Туреччині вдалося локалізувати масштабні лісові пожежі

У вівторок, 12 серпня, пожежники локалізували кілька лісових пожеж, що вирували по всій Туреччині, включно з великою пожежею в північно-західній провінції Чанаккале, яка змусила сотні людей покинути свої будинки.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Аеропорт Чанаккале і протока Дарданелли були тимчасово закриті через лісові пожежі.

Міністр сільського господарства і лісового господарства Ібрагім Юмаклі заявив, що лісові пожежі в провінції Чанаккале, уздовж південної частини протоки Дарданелли та в західній провінції Ізмір були повністю локалізовані.

Фото: Reuters

Як відомо, Міністерство охорони навколишнього середовища Туреччини зафіксувало найспекотніший липень за останні 55 років. Країна вже кілька тижнів потерпає від спеки та лісових пожеж.

Минулого місяця в західній частині країни під час боротьби з вогнем загинули 14 людей. За підозрою в навмисних підпалах арештували майже 40 людей.