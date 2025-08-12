Туреччині вдалося локалізувати масштабні лісові пожежі
Новини — Вівторок, 12 серпня 2025, 16:51 —
У вівторок, 12 серпня, пожежники локалізували кілька лісових пожеж, що вирували по всій Туреччині, включно з великою пожежею в північно-західній провінції Чанаккале, яка змусила сотні людей покинути свої будинки.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Аеропорт Чанаккале і протока Дарданелли були тимчасово закриті через лісові пожежі.
Міністр сільського господарства і лісового господарства Ібрагім Юмаклі заявив, що лісові пожежі в провінції Чанаккале, уздовж південної частини протоки Дарданелли та в західній провінції Ізмір були повністю локалізовані.
Як відомо, Міністерство охорони навколишнього середовища Туреччини зафіксувало найспекотніший липень за останні 55 років. Країна вже кілька тижнів потерпає від спеки та лісових пожеж.
Минулого місяця в західній частині країни під час боротьби з вогнем загинули 14 людей. За підозрою в навмисних підпалах арештували майже 40 людей.