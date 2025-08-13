Во время лесных пожаров в Испании погиб пожарный-доброволец

Волонтер-пожарный погиб от сильных ожогов, еще несколько человек были госпитализированы, поскольку десятки лесных пожаров, вызванных сильным ветром и палящей жарой, продолжают бушевать по всей Испании в среду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По данным региональных служб по чрезвычайным ситуациям, по меньшей мере шесть крупных лесных пожаров все еще оставались неконтролируемыми в среду.

Погибший, 35-летний волонтер, пытался создать противопожарные разрывы вблизи города Ногарехас на севере центральной Кастилии и Леона, когда оказался в ловушке пламени.

Пожар имел два активных фронта, которые все еще остаются неконтролируемыми, поскольку метеорологические службы прогнозируют еще один день сильных ветров и электромагнитных штормов.

Более 5 тысяч человек были эвакуированы из крупнейшего региона Испании, и усилия были сосредоточены на том, чтобы предотвратить распространение пламени на меньшие города.

Министр окружающей среды Сара Аагесен сказала радиостанции SER, что многие пожары по всей стране, как подозревается, были преднамеренно вызваны поджигателями.

В понедельник в результате другого пожара погиб мужчина, работавший на конюшне на окраине испанской столицы Мадрида, и огонь перекинулся на несколько домов и ферм, прежде чем его удалось локализовать.

Региональный лидер Северо-Западной Галисии Альфонсо Руэда заявил, что ситуация там "сложная" и что погода "не помогает", поскольку шесть активных пожаров охватили в общей сложности 10 000 гектаров в провинции Оренсе.

Метеорологическое агентство AEMET прогнозирует "экстремальный" риск возникновения лесных пожаров по всей Испании в среду.

12 августа пожарные локализовали несколько лесных пожаров, бушевавших по всей Турции, включая крупный пожар в северо-западной провинции Чанаккале, который заставил сотни людей покинуть свои дома.

Более 100 лесных пожаров вспыхнули по всей Греции во вторник, самые сильные пожары бушуют на островах Ахайя, Закинф, Кефалония и Хиос.