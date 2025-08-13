У Польщі 6 особам висунули звинувачення у підривній діяльності на користь іншої країни

Прокуратура Польщі передала до суду обвинувальний акт проти шести членів організованого злочинного угруповання, яке, ймовірно, здійснювало диверсії на замовлення іноземної розвідки.

Про це повідомив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, передає "Європейська правда" з посиланням на PAP

Як повідомив Новак, прокурор Нижньосілезького регіонального відділу Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури 6 серпня подав до Воєводського суду у Вроцлаві обвинувальний акт проти шістьох членів організованого злочинного угруповання.

Обвинувальний акт містить звинувачення, що стосуються, серед іншого, організації та проведення диверсійних актів на території Польщі, торгівлі зброєю, наркотиками та інших кримінальних злочинів.

Серед обвинувачених – троє поляків: Каміль К., Давид П. і Лукаш К., а також троє білорусів: Степан К., Андрей Б. і Ярослав С.

Обвинувальний акт стосується, серед іншого, підпалів у Гдині та Марках.

Національна прокуратура повідомила, що всі підпали здійснювалися шляхом кидання так званих "коктейлів Молотова" в будівлі або інші об'єкти.

Степан К. і Давид П. не визнали себе винними, йдеться у повідомленні. Андрей Б., Ярослав С. і Лукаш К. частково визнали свою провину, а Каміль К. визнав усі пред'явлені йому звинувачення.

Як інформує Національна прокуратура, слідство у цій справі було розпочато 1 лютого 2024 року, а підставою для нього стала інформація спецслужб про підозру у вчиненні громадянином України Сергієм С. диверсійних та саботажних дій на території Вроцлава.

У жовтні 2024 року прокурор подав обвинувальний акт у цій справі. Сергій С. був засуджений до 8 років позбавлення волі за підготовку до диверсійних дій. Справа стосувалася підпалу будівельних конструкцій у Вроцлаві.

Докази, отримані в ході розслідування, вказували на підозру, що в Польщі діяла організована злочинна група, яка займалася вербуванням та організацією диверсійної діяльності в інтересах іноземних розвідок.

Ця діяльність мала на меті викликати соціальні заворушення та створити відчуття безпорадності з боку державних органів влади.

Підпали складу в Гданську та палетного складу в Марках є актом саботажу, здійсненим в інтересах іноземних спецслужб, і караються позбавленням волі на строк від 10 років до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, 14 лютого польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив про депортацію громадянина Росії, підозрюваного в координації диверсій проти Польщі, США та інших союзників.