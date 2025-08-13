В Польше 6 лицам предъявили обвинения в подрывной деятельности в пользу другой страны

Прокуратура Польши передала в суд обвинительный акт против шести членов организованной преступной группировки, которая, вероятно, осуществляла диверсии по заказу иностранной разведки.

Об этом сообщил представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак, передает "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Как сообщил Новак, прокурор Нижнесилезского регионального отдела Департамента борьбы с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры 6 августа подал в Воеводский суд во Вроцлаве обвинительный акт против шестерых членов организованной преступной группировки.

Обвинительный акт содержит обвинения, касающиеся, среди прочего, организации и проведения диверсионных актов на территории Польши, торговли оружием, наркотиками и других уголовных преступлений.

Среди обвиняемых – трое поляков: Камиль К., Давид П. и Лукаш К., а также трое белорусов: Степан К., Андрей Б. и Ярослав С.

Обвинительный акт касается, среди прочего, поджогов в Гдыне и Марках.

Национальная прокуратура сообщила, что все поджоги осуществлялись путем бросания так называемых "коктейлей Молотова" в здания или другие объекты.

Степан К. и Давид П. не признали себя виновными, говорится в сообщении. Андрей Б., Ярослав С. и Лукаш К. частично признали свою вину, а Камиль К. признал все предъявленные ему обвинения.

Как информирует Национальная прокуратура, следствие по этому делу было начато 1 февраля 2024 года, а основанием для него стала информация спецслужб о подозрении в совершении гражданином Украины Сергеем С. диверсионных и саботажных действий на территории Вроцлава.

В октябре 2024 года прокурор подал обвинительный акт по этому делу. Сергей С. был приговорен к 8 годам лишения свободы за подготовку к диверсионным действиям. Дело касалось поджога строительных конструкций во Вроцлаве.

Доказательства, полученные в ходе расследования, указывали на подозрение, что в Польше действовала организованная преступная группа, которая занималась вербовкой и организацией диверсионной деятельности в интересах иностранных разведок.

Эта деятельность имела целью вызвать социальные беспорядки и создать ощущение беспомощности со стороны государственных органов власти.

Поджоги склада в Гданьске и паллетного склада в Марках являются актом саботажа, совершенным в интересах иностранных спецслужб, и наказываются лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения.

Напомним, 14 февраля польский премьер-министр Дональд Туск заявил о депортации гражданина России, подозреваемого в координации диверсий против Польши, США и других союзников.