Біля найпівденнішого острова Італії потонули щонайменше 20 мігрантів
Біля найпівденнішого острова Італії зазнали аварії човни з нелегальними мігрантами, внаслідок чого загинули щонайменше 20 осіб.
Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".
Поблизу острова Лампедуза перекинулися два човни з мігрантами, які сподівались потрапити до Європи.
За попередньою інформацією, загинули щонайменш 20 осіб. Близько 60 інших у безпеці. На місці триває пошуково-рятувальна операція.
Речник Агентства ООН у справах біженців Філіппо Унгаро повідомив, що з початку року у цьому регіоні офіційно зареєстрували загибель чи зникнення безвісти щонайменш 675 осіб.
Острів Лампедуза завдяки розташуванню неподалік берегів Африки в останні роки став основними "воротами" для мігрантів, які сподіваються потрапити у Європу. Багато мігрантських човнів зазнають аварії, так і не діставшись острова.
Постійний потік мігрантів є великим викликом для Італії і топтемою у політичному порядку денному країни, як і в дискусіях з іншими країнами ЄС, від яких Італія очікує більшої підтримки.
Уряд Італії побудував два центри для утримання мігрантів в Албанії, що стало першою подібною угодою для країн ЄС.
Проте з реалізацією задуму виникли проблеми – італійські суди побачили суперечності в указі уряду Італії та законодавстві ЄС стосовно того, які країни походження мігрантів можна вважати безпечними.
Нещодавно прем'єрка Джорджа Мелоні обурилася рішенням Суду ЄС щодо критеріїв для відмови мігрантам в отриманні притулку – воно також впливає на "албанську схему".