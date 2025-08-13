Возле самого южного острова Италии утонули по меньшей мере 20 мигрантов
У самого южного острова Италии потерпели крушение лодки с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
Вблизи острова Лампедуза перевернулись две лодки с мигрантами, которые надеялись попасть в Европу.
По предварительной информации, погибли по меньшей мере 20 человек. Около 60 других в безопасности. На месте продолжается поисково-спасательная операция.
Представитель Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Унгаро сообщил, что с начала года в этом регионе официально зарегистрировали гибель или исчезновение без вести по меньшей мере 675 человек.
Остров Лампедуза благодаря расположению недалеко от берегов Африки в последние годы стал основными "воротами" для мигрантов, которые надеются попасть в Европу. Многие мигрантские лодки терпят крушение, так и не добравшись до острова.
Постоянный поток мигрантов является большим вызовом для Италии и топ-темой в политической повестке дня страны, как и в дискуссиях с другими странами ЕС, от которых Италия ожидает большей поддержки.
Правительство Италии построило два центра для содержания мигрантов в Албании, что стало первым подобным соглашением для стран ЕС.
Однако с реализацией замысла возникли проблемы – итальянские суды увидели противоречия в указе правительства Италии и законодательстве ЕС относительно того, какие страны происхождения мигрантов можно считать безопасными.
Недавно премьер Джорджа Мелони возмутилась решением Суда ЕС относительно критериев для отказа мигрантам в получении убежища – оно также влияет на "албанскую схему".