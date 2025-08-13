Возле самого южного острова Италии утонули по меньшей мере 20 мигрантов

У самого южного острова Италии потерпели крушение лодки с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Вблизи острова Лампедуза перевернулись две лодки с мигрантами, которые надеялись попасть в Европу.

По предварительной информации, погибли по меньшей мере 20 человек. Около 60 других в безопасности. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Представитель Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Унгаро сообщил, что с начала года в этом регионе официально зарегистрировали гибель или исчезновение без вести по меньшей мере 675 человек.

Остров Лампедуза благодаря расположению недалеко от берегов Африки в последние годы стал основными "воротами" для мигрантов, которые надеются попасть в Европу. Многие мигрантские лодки терпят крушение, так и не добравшись до острова.

Постоянный поток мигрантов является большим вызовом для Италии и топ-темой в политической повестке дня страны, как и в дискуссиях с другими странами ЕС, от которых Италия ожидает большей поддержки.

Правительство Италии построило два центра для содержания мигрантов в Албании, что стало первым подобным соглашением для стран ЕС.

Однако с реализацией замысла возникли проблемы – итальянские суды увидели противоречия в указе правительства Италии и законодательстве ЕС относительно того, какие страны происхождения мигрантов можно считать безопасными.

Недавно премьер Джорджа Мелони возмутилась решением Суда ЕС относительно критериев для отказа мигрантам в получении убежища – оно также влияет на "албанскую схему".