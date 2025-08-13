Президентка Єврокомісії задоволена перемовинами з Трампом, Зеленським і лідерами ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа, США та НАТО "зміцнили спільну позицію щодо України" під час перемовин у середу, 13 серпня.

Про це вона написала у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн висловилася в позитивному тоні у своїй реакції щодо перемовин за участі європейських лідерів, президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Вона назвала розмову "дуже хорошою".

"Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію щодо України. Ми будемо продовжувати тісну координацію. Ніхто не прагне миру більше, ніж ми, справедливого і тривалого миру", – заявила вона.

Зеленський, своєю чергою, розповів, що під час перемовини у різних форматах, обговорювалося питання потенційної зустрічі лідерів США та РФ на Алясці, яка запланована на 15 серпня. Трамп запропонував йому, що після зустрічі на Алясці у них "буде контакт".

Як відомо, президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Низка столиць у зв’язку з наближенням зустрічі наголосили, що будь-які рішення про Україну без України є неприйнятними.

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.