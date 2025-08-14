Польща модернізує свої F-16 за $3,8 млрд

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш анонсував модернізацію 48 польських літаків F-16.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні польського уряду.

У середу Косіняк-Камиш підписав контракт на комплексну модернізацію літаків F-16 на Військовому авіаційному заводі № 2 у Бидгощі.

Предметом угоди, укладеної між урядами Республіки Польща та США, є модернізація всього парку польських багатоцільових бойових літаків F-16 C/D Block 52. Роботи з модернізації будуть проводитися на Військовому авіаційному заводі № 2 у Бидгощі.

"Рік тому, 13 серпня 2024 року, якщо бути точним, ми підписали величезний контракт на закупівлю вертольотів Apache AH-64 для польських збройних сил...Рік потому ми підписуємо не менш важливий контракт на модернізацію всіх 48 літаків F-16, "Яструбів", які вже 20 років служать у Збройних силах Польщі", – сказав міністр після підписання контракту на модернізацію літаків F-16.

За його словами, 20 років F-16 захищали польське небо, брали участь у місіях за кордоном, в тому числі в патрулюванні повітряного простору над країнами Балтії, і були відправлені туди, де вони були потрібні союзникам.

"Польські пілоти люблять цей літак і пишаються ним – ми вже маємо кілька поколінь підготовлених екіпажів. Нинішня версія C/D F-16 має хороші можливості, але через 20 років вони будуть недостатніми для протистояння загрозам. Модернізація вартістю 3,8 мільярда доларів дозволить перейти від версії C/D Block 52 до версії V Block 72 – тієї самої версії, яку словаки, серед інших, купують як свій найсучасніший літак", – сказав глава Міноборони.

Модернізація стосуватиметься не лише самих літаків, а й радіолокаційних систем, засобів зв'язку, саморозпізнавання, наземної інфраструктури, тренажерів і інструкторів.

"Це величезна інвестиція, яка здійснюється з турботою про державні фінанси і завдяки платникам податків. Наша мета – щоб Польща увійшла до трійки лідерів серед країн НАТО з точки зору оперативних можливостей. Ця модернізація є кроком у цьому напрямку", – заявив Косіняк-Камиш.

Польща 1 серпня також підписала виконавчий контракт на поставку ще 180 корейських танків K2, в тому числі першого в полонізованій версії K2PL.

Польща подала до Європейської комісії попередню заяву на отримання позики в межах програми SAFE – новоствореного оборонного фонду вартістю 150 млрд євро. Польща відібрала проєкти на "вражаючу суму близько 45 млрд євро".