Польша модернизирует свои F-16 за $3,8 млрд

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш анонсировал модернизацию 48 польских самолетов F-16.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении польского правительства.

В среду Косиняк-Камыш подписал контракт на комплексную модернизацию самолетов F-16 на Военном авиационном заводе № 2 в Быдгоще.

Предметом соглашения, заключенного между правительствами Республики Польша и США, является модернизация всего парка польских многоцелевых боевых самолетов F-16 C/D Block 52. Работы по модернизации будут проводиться на Военном авиационном заводе № 2 в Быдгоще.

"Год назад, 13 августа 2024 года, если быть точным, мы подписали огромный контракт на закупку вертолетов Apache AH-64 для польских вооруженных сил...Год спустя мы подписываем не менее важный контракт на модернизацию всех 48 самолетов F-16, "Ястребов", которые уже 20 лет служат в Вооруженных силах Польши", – сказал министр после подписания контракта на модернизацию самолетов F-16.

По его словам, 20 лет F-16 защищали польское небо, участвовали в миссиях за рубежом, в том числе в патрулировании воздушного пространства над странами Балтии, и были отправлены туда, где они были нужны союзникам.

"Польские пилоты любят этот самолет и гордятся им – мы уже имеем несколько поколений подготовленных экипажей. Нынешняя версия C/D F-16 имеет хорошие возможности, но через 20 лет они будут недостаточными для противостояния угрозам. Модернизация стоимостью 3,8 миллиарда долларов позволит перейти от версии C/D Block 52 к версии V Block 72 – той самой версии, которую словаки, среди прочих, покупают как свой самый современный самолет", – сказал глава Минобороны.

Модернизация будет касаться не только самих самолетов, но и радиолокационных систем, средств связи, самораспознавания, наземной инфраструктуры, тренажеров и инструкторов.

"Это огромная инвестиция, которая осуществляется с заботой о государственных финансах и благодаря налогоплательщикам. Наша цель – чтобы Польша вошла в тройку лидеров среди стран НАТО с точки зрения оперативных возможностей. Эта модернизация является шагом в этом направлении", – заявил Косиняк-Камыш.

Польша 1 августа также подписала исполнительный контракт на поставку еще 180 корейских танков K2, в том числе первого в полонизированной версии K2PL.

Польша подала в Европейскую комиссию предварительное заявление на получение займа в рамках программы SAFE – новосозданного оборонного фонда стоимостью 150 млрд евро. Польша отобрала проекты на "впечатляющую сумму около 45 млрд евро".