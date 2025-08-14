Мелоні задоволена єдністю Заходу перед зустріччю Трампа та Путіна

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні висловила задоволення єдністю намірів Заходу після спілкування з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом щодо російсько-української війни у середу.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій урядом Італії, пише "Європейська правда".

Згідно із заявою, Мелоні висловила вдячність Трампу за докладені зусилля, наголосивши на важливості продовження співпраці зі Сполученими Штатами для досягнення миру, що забезпечить суверенітет і безпеку України.

Вона також привітала участь США в особі віцепрезидента Венса у засіданні "коаліції рішучих", що відбулося в продовження першої зустрічі в такому форматі, за участю представників США, у Римі.

Згідно з заявою, під час обговорення було висловлено "тверду єдність" поглядів щодо того, що справедливий і тривалий мир "не може бути досягнутий без припинення вогню, без постійної підтримки України, без збереження колективного тиску на Росію, в тому числі за допомогою санкцій, та без надійних гарантій безпеки, закріплених в євроатлантичному контексті".

"Мелоні висловила велике задоволення єдністю намірів і здатністю до діалогу, які Захід демонструє перед обличчям фундаментального виклику для безпеки та захисту міжнародного права. Зараз настав час подивитися, якою на Алясці буде позиція Росії, яка досі не мала наміру робити жодних значних кроків уперед", – йдеться у заяві.

Зазначимо, після засідання "коаліції рішучих" прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що зустріч продемонструвала високий рівень єдності.

А президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країни "коаліції рішучих" повинні бути готові до розгортання військ в Україні.