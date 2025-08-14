Мелони довольна единством Запада перед встречей Трампа и Путина

Глава правительства Италии Джорджа Мелони выразила удовлетворение единством намерений Запада после общения с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом по российско-украинской войне в среду.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном правительством Италии, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению, Мелони выразила благодарность Трампу за приложенные усилия, подчеркнув важность продолжения сотрудничества с Соединенными Штатами для достижения мира, что обеспечит суверенитет и безопасность Украины.

Она также приветствовала участие США в лице вице-президента Вэнса в заседании "коалиции решительных", состоявшемся в продолжение первой встречи в таком формате, с участием представителей США, в Риме.

Согласно заявлению, во время обсуждения было высказано "твердое единство" взглядов относительно того, что справедливый и длительный мир "не может быть достигнут без прекращения огня, без постоянной поддержки Украины, без сохранения коллективного давления на Россию, в том числе с помощью санкций, и без надежных гарантий безопасности, закрепленных в евроатлантическом контексте".

"Мелони выразила большое удовлетворение единством намерений и способностью к диалогу, которые Запад демонстрирует перед лицом фундаментального вызова для безопасности и защиты международного права. Сейчас пришло время посмотреть, какой на Аляске будет позиция России, которая до сих пор не намеревалась делать никаких значительных шагов вперед", – говорится в заявлении.

Отметим, после заседания "коалиции решительных" премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что встреча продемонстрировала высокий уровень единства.

А президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны "коалиции решительных" должны быть готовы к развертыванию войск в Украине.