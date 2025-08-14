Контроль на кордонах обійшовся Німеччині вже у понад 80 млн євро

Контроль, запроваджений на всіх кордонах Німеччини в середині вересня минулого року, до кінця червня обійшовся в 80,5 мільйона євро.

Про це йдеться у відповіді Федерального міністерства внутрішніх справ на запит Лівої партії в Бундестазі, передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Згідно з повідомленням, додаткові витрати на розгортання Федеральної поліції на внутрішніх кордонах становили від 24 до 29,1 мільйона євро на квартал.

За даними МВС, з квітня до кінця червня цього року федеральний уряд заплатив 8 мільйонів євро за харчування та проживання поліцейських у готелях, майже 3 мільйони євро було витрачено на надбавки за "роботу в незручний час".

Офіцери також витратили 2,6 мільйона євро на "командні та оперативні ресурси" і майже 2 мільйони євро на функціонування прикордонних станцій.

Однак найбільшою статтею витрат для Федеральної поліції є "оплата понаднормової роботи". З середини вересня 2024 року до кінця червня 2025 року додаткові операційні витрати склали 37,9 млн євро.

У вересні 2024 року уряд Німеччини відновив прикордонний контроль на всіх німецьких кордонах, посилаючись на необхідність стримування нелегальної міграції.

Федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт оголосив кілька днів тому, що він знову продовжить контроль. За даними влади, на кордонах Німеччини зараз перебуває до 14 000 співробітників федеральної поліції.

Після вступу на посаду в травні Добріндт вже розпорядився посилити прикордонний контроль і відмовляти шукачам притулку на сухопутних кордонах Німеччини – за винятком вразливих груп, таких як вагітні жінки або діти. За даними федерального уряду, за перші два місяці було зафіксовано близько 310 відмов у наданні притулку особам, які звернулися до Федеральної поліції з проханням про надання притулку.