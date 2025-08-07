Німеччина продовжить контроль на своїх кордонах

Уряд Німеччини має намір зберегти контроль на своїх кордонах, який триває з осені 2024 року.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт, якого цитує AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника МВС Німеччини, як заходи контролю на кордонах, так і відмови у в'їзді нелегалам будуть діяти і після вересня.

"Ми й надалі зберігатимемо прикордонний контроль", – заявив Добріндт в подкасті "Table.Today".

Крім того, як розповів міністр, наразі також триває робота над подальшими депортаціями.

"Ми працюємо над тим, щоб організувати подальші депортаційні рейси до Афганістану, а також до Сирії", – зазначив він.

Добріндт наголосив, що "абсолютно необхідно" забезпечити повернення до своїх країн тих людей, які не можуть і не повинні залишатися в Німеччині, починаючи зі злочинців.

Як відомо, восени 2024 року Німеччина запровадила на всіх своїх наземних кордонах прикордонний контроль з метою стримування неконтрольованого в'їзду мігрантів до країни.

З 16 вересня вибірковий контроль почав діяти на кордонах з Францією, Данією, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом, ще раніше такий режим був введений на кордонах з Австрією, Польщею, Чехією та Швейцарією.

Нагадаємо, з початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

А нещодавно німецька профспілка поліцейських (GdP) закликала до посилення імміграційного контролю в аеропортах країни.