Контроль на границах обошелся Германии уже более чем в 80 млн евро

Контроль, введенный на всех границах Германии в середине сентября прошлого года, до конца июня обошелся в 80,5 млн евро.

Об этом говорится в ответе Федерального министерства внутренних дел на запрос Левой партии в Бундестаге, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Согласно сообщению, дополнительные расходы на развертывание Федеральной полиции на внутренних границах составляли от 24 до 29,1 млн евро в квартал.

По данным МВД, с апреля до конца июня этого года федеральное правительство заплатило 8 млн евро за питание и проживание полицейских в отелях, почти 3 миллиона евро было потрачено на надбавки за "работу в неудобное время".

Офицеры также потратили 2,6 млн евро на "командные и оперативные ресурсы" и почти 2 млн евро на функционирование пограничных станций.

Однако самой большой статьей расходов для Федеральной полиции является "оплата сверхурочной работы". С середины сентября 2024 года до конца июня 2025 года дополнительные операционные расходы составили 37,9 млн евро.

В сентябре 2024 года правительство Германии возобновило пограничный контроль на всех немецких границах, ссылаясь на необходимость сдерживания нелегальной миграции.

Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт объявил несколько дней назад, что он снова продолжит контроль. По данным властей, на границах Германии сейчас находится до 14 тысяч сотрудников федеральной полиции.

После вступления в должность в мае Добриндт уже распорядился усилить пограничный контроль и отказывать искателям убежища на сухопутных границах Германии – за исключением уязвимых групп, таких как беременные женщины или дети. По данным федерального правительства, за первые два месяца было зафиксировано около 310 отказов в предоставлении убежища лицам, обратившимся в Федеральную полицию с просьбой о предоставлении убежища.