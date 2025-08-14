Глава МЗС Естонії: змусити Росію до перемир’я може тільки твердий тиск

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна переконаний, що змусити Росію погодитись на негайне припинення вогню може тільки твердий тиск.

Про це Тсахкна написав у четвер у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр відзначив, що замість того, аби шукати миру, Росія запустила по Україні рекордну кількість бомб, ракет і безпілотників, що влучили в українські міста і спричинили рекордні жертви серед цивільного населення.

"Тільки твердий тиск може змусити Росію погодитися на негайне і беззастережне припинення вогню та почати будувати справедливий і тривалий мир в Європі", – переконаний очільник естонської дипломатії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв "дуже суворі наслідки" для Росії, якщо очільник Кремля Владімір Путін не погодиться припинити війну в Україні під час зустрічі двох лідерів 15 серпня.

Трамп заявив, що якщо зустріч з Путіним пройде добре – він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь президент Володимир Зеленський.