Глава МИД Эстонии: принудить Россию к перемирию может только твердое давление

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна убежден, что заставить Россию согласиться на немедленное прекращение огня может только твердое давление.

Об этом Тсахкна написал в четверг в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что вместо того чтобы искать мира, Россия запустила по Украине рекордное количество бомб, ракет и беспилотников, которые попали в украинские города и вызвали рекордные жертвы среди гражданского населения.

"Только твердое давление может заставить Россию согласиться на немедленное и безоговорочное прекращение огня и начать строить справедливый и длительный мир в Европе", – убежден глава эстонской дипломатии.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал "очень суровые последствия" для России, если глава Кремля Владимир Путин не согласится прекратить войну в Украине во время встречи двух лидеров 15 августа.

Трамп заявил, что если встреча с Путиным пройдет хорошо – он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие президент Владимир Зеленский.