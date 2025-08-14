Зеленський прибув до резиденції прем’єра Британії

Президент Володимир Зеленський у четвер прибув на Даунінг-стріт, де його зустрів британський прем’єр-міністр Кір Стармер.

Про це повідомляє Sky News, інформує "Європейська правда".

Лідери обійнялися і потиснули один одному руки, не відповідаючи на запитання преси, після чого зайшли до резиденції глави уряду Британії.

фото: Sky news

Зустріч відбувається за день до саміту лідерів США та Росії Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці, де вони обговорюватимуть припинення війни в Україні.

Зеленський, Стармер і європейські лідери провели у четвер телефонну розмову з президентом США, під час якої погодилися, що жодних рішень щодо України не можна ухвалювати без України, і що першим кроком має стати припинення вогню.

Зеленський заявив, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля.

Також американський президент заявив, що якщо зустріч на Алясці з очільником Кремля пройде добре – він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь Зеленський.

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.