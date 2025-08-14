Зеленский прибыл в резиденцию премьера Великобритании

Президент Владимир Зеленский в четверг прибыл на Даунинг-стрит, где его встретил британский премьер-министр Кир Стармер.

Об этом сообщает Sky News, информирует "Европейская правда".

Лидеры обнялись и пожали друг другу руки, не отвечая на вопросы прессы, после чего зашли в резиденцию главы правительства Британии.

фото: Sky news

Встреча происходит за день до саммита лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, где они будут обсуждать прекращение войны в Украине.

Зеленский, Стармер и европейские лидеры провели в четверг телефонный разговор с президентом США, во время которого согласились, что никаких решений по Украине нельзя принимать без Украины, и что первым шагом должно стать прекращение огня.

Зеленский заявил, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля.

Также американский президент заявил, что если встреча на Аляске с главой Кремля пройдет хорошо – он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие Зеленский.

