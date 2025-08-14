Половина поляків не чекає війни в країні в найближчі п'ять років

Майже половина поляків – 49% – вважають, що Польщі не загрожує війна протягом наступних п'яти років.

Про це свідчать результати опитування для Super Express, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Майже половина респондентів не вважає, що Польщі загрожує справжня війна протягом наступних п'яти років.

На запитання: "Чи вважаєте ви, що Польщі загрожує справжня війна протягом наступних п'яти років?" 49% респондентів відповіли "ні".

Однак така загроза є реальною для понад чверті респондентів – 26% вважають загрозу реальною, тоді як 25% не мали думки з цього приводу.

Ці результати не відповідають дедалі голоснішим попередженням, що лунають із Заходу. Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич попередив, що Росія та Китай можуть бути готові до скоординованої агресії вже у 2027 році. "У Заходу є близько півтора року, щоб значно посилити свої оборонні можливості", – сказав він.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив, що його країна серйозно ставиться до сигналів про ризик глобального збройного конфлікту у 2027 році.

Як повідомлялося, комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.

За оцінкою Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.