Туск: серйозно сприймаємо сигнали про можливий глобальний конфлікт у 2027 році

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна серйозно ставиться до сигналів про ризик глобального збройного конфлікту у 2027 році.

Заяву польського прем'єра наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти спитали Туска про дані розвідувальних відомств США про те, що у 2027 році може спалахнути великий збройний конфлікт, на що він відповів, що "тут немає сенсу встановлювати якісь часові обмеження".

Туск додав, що Польща розпочала модернізацію армії та зміцнення суверенітету в галузі озброєнь з перспективою на довгі роки.

"Але ми маємо бути готовими до 2027 року до всіх можливих обставин, і для нас дуже важливо досягти такої повної обороноздатності також у згоді з союзниками", – сказав він.

За словами очільника польського уряду, є усвідомлення, що загроза з боку Росії є значною, і навіть можлива домовленість щодо врегулювання війни в Україні не змінять цієї оцінки.

Прем'єр підкреслив, що "2027 рік нічого не закінчує і нічого не починає".

"Але ми серйозно ставимося до сигналів, що надходять з Вашингтона та інших місць, про те, що потрібно бути готовими до різних сценаріїв вже через два роки. І ми будемо готові. Я можу вас у цьому однозначно запевнити", – резюмував Туск.

Як повідомлялося, комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.

За оцінкою Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

