Почти половина поляков – 49% – считают, что Польше не грозит война в течение следующих пяти лет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса для Super Express, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Почти половина респондентов не считают, что Польше грозит настоящая война в течение пяти лет.

На вопрос: "Считаете ли вы, что Польше грозит настоящая война в течение следующих пяти лет?" 49% респондентов ответили "нет".

Однако такая угроза реальна для более четверти респондентов – 26% считают угрозу реальной, тогда как 25% не имели мнения по этому поводу.

Эти результаты не отвечают все более громким предупреждениям, звучащим с Запада. Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич предупредил, что Россия и Китай могут быть готовы к скоординированной агрессии уже в 2027 году. "У Запада есть около полутора лет, чтобы значительно усилить свои оборонные возможности", – сказал он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск недавно заявил, что его страна серьезно относится к сигналам о риске глобального вооруженного конфликта в 2027 году.

Как сообщалось, комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

По оценке Федеральной разведывательной службы Германии Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.