Німці розділилися, чи має Україна поступатись територіями заради миру

Думки німців розділились щодо того, чи повинна Україна поступатись своїми територіями, якщо це дозволить завершити довготривалу повномасштабну війну.

Про це свідчить опитування ZDF Politbarometr, повідомляє "Європейська правда".

Опитування було проведене телефоном та онлайн з 1370 випадково обраними виборцями в період з 11 по 13 серпня 2025 року.

Напередодні саміту лідерів США та Росії на Алясці, де можуть обговорювати територіальні поступки Києва, у респондентів запитали, чи повинна Україна погодитися на відмову від окупованих РФ територій, якщо це дозволить закінчити війну, чи вона має продовжувати боротися за їхнє звільнення.

Думки опитаних розділилися: 42% висловилися за те, що Україна мала б відмовитися від частини своєї території. Проте трохи більше – 45% – вважають, що Україна повинна продовжувати боротися за звільнення цих територій. Решта, 13% опитаних, відповіли "Не знаю".

Лише 13% опитаних вірять, що Трамп зможе домогтися на зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним перемир'я між Росією та Україною. 84% сумніваються в цьому.

Лише 14% німців вважають, що Путін серйозно зацікавлений у тривалому перемир'ї, 82% не вірять у це.

Крім того, 89% вважають важливим або дуже важливим, щоб Україна з її президентом Володимиром Зеленським брала безпосередню участь у переговорах між США та Росією.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно підтвердив, що не допускає будь-яких територіальних поступок у можливих перемовинах про припинення війни і буде керуватися Конституцією.

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення такими аргументами Зеленського.