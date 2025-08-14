Немцы разделились, должна ли Украина уступать территории ради мира

Мнения немцев разделились относительно того, должна ли Украина уступать свои территории, если это позволит завершить долговременную полномасштабную войну.

Об этом свидетельствует опрос ZDF Politbarometr, сообщает "Европейская правда".

Опрос был проведен по телефону и онлайн с 1370 случайно выбранными избирателями в период с 11 по 13 августа 2025 года.

Накануне саммита лидеров США и России на Аляске, где могут обсуждать территориальные уступки Киева, у респондентов спросили, должна ли Украина согласиться на отказ от оккупированных РФ территорий, если это позволит закончить войну, или она должна продолжать бороться за их освобождение.

Мнения опрошенных разделились: 42% высказались за то, что Украина должна была бы отказаться от части своей территории. Однако чуть больше – 45% – считают, что Украина должна продолжать бороться за освобождение этих территорий. Остальные, 13% опрошенных, ответили "не знаю".

Лишь 13% опрошенных верят, что Трамп сможет добиться на встрече с хозяином Кремля Владимиром Путиным перемирия между Россией и Украиной. 84% сомневаются в этом.

Лишь 14% немцев считают, что Путин серьезно заинтересован в длительном перемирии, 82% не верят в это.

Кроме того, 89% считают важным или очень важным, чтобы Украина с ее президентом Владимиром Зеленским принимала непосредственное участие в переговорах между США и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно подтвердил, что не допускает каких-либо территориальных уступок в возможных переговорах о прекращении войны и будет руководствоваться Конституцией.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство такими аргументами Зеленского.