Президент Литви вніс до Сейму кандидатуру нової прем’єрки

Президент Литви Гітанас Науседа вніс до парламенту кандидатуру Інги Ругінене на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У четвер литовський президент вніс до Сейму запропоновану соціал-демократами кандидатуру Інги Ругінене на посаду прем’єра – у зв’язку з відставкою попереднього глави уряду Гінтаутаса Палуцкаса через наростаючі запитання до його минулого та бізнесу.

Далі парламент має підтримати її кандидатуру, після чого прем’єрка повинна буде не пізніше як через 15 днів подати на затвердження Сейму склад свого уряду та програму, узгоджену з президентом.

Перший віцеспікер Сейму Юозас Олекас повідомив ЗМІ, що у понеділок 18 серпня парламент має вирішити, чи скликати позачергову сесію для затвердження нової очільниці уряду.

У середу Ругінене вдруге зустрілася з Науседою. За її словами, на цій зустрічі вони не обговорювали конкретні кандидатури міністрів чи зміни в уряді.

Як повідомляли, у зв’язку зі змінами в уряді керівна Соціал-демократична партія Литви також веде перемовини про оновлення коаліції.