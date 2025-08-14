Президент Литвы внес в Сейм кандидатуру нового премьера

Президент Литвы Гитанас Науседа внес в парламент кандидатуру Инги Ругинене на должность премьер-министра.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В четверг литовский президент внес в Сейм предложенную социал-демократами кандидатуру Инги Ругинене на должность премьера – в связи с отставкой предыдущего главы правительства Гинтаутаса Палуцкаса из-за нарастающих вопросов к его прошлому и бизнесу.

Далее парламент должен поддержать ее кандидатуру, после чего премьер должна будет не позднее чем через 15 дней представить на утверждение Сейма состав своего правительства и программу, согласованную с президентом.

Первый вице-спикер Сейма Юозас Олекас сообщил СМИ, что в понедельник 18 августа парламент должен решить, созвать ли внеочередную сессию для утверждения новой главы правительства.

В среду Ругинене во второй раз встретилась с Науседой. По ее словам, на этой встрече они не обсуждали конкретные кандидатуры министров или изменения в правительстве.

Как сообщалось, в связи с изменениями в правительстве правящая Социал-демократическая партия Литвы также ведет переговоры об обновлении коалиции.