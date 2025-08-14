Керівна партія Литви очікує укладення коаліційної угоди наступного тижня

Керівна Соціал-демократична партія Литви очікує підписання нової коаліційної угоди наступного тижня – незалежно від того, які партії увійдуть до більшості.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у середу перший заступник спікера Сейму Юозас Олекас, його цитує LRT.

Олекас зробив цю заяву після зустрічі з представниками опозиційного Союзу селян та зелених Литви (LVŽS).

Соціал-демократи розглядають можливість співпраці зі своїми нинішніми партнерами – партією "Зоря Німану" і Союзом демократів "За Литву". Вони планують ухвалити рішення про склад коаліції на засіданні партійної ради в неділю.

Олекас зазначив, що терміни також залежать від указу президента Гітанаса Науседи про призначення Інги Ругінене прем'єр-міністром і подання її кандидатури до Сейму

Опозиційну LVŽS було запрошено на переговори, оскільки Союз демократів "За Литву" ще не підтвердив, чи залишиться він в блоці разом з "Зорею Німану".

Переговори про коаліцію відбуваються після відставки минулого тижня прем'єр-міністра Гінтаутаса Палукаса.

6 серпня президія Соціал-демократичної партії Литви обрала Інгу Ругінене кандидаткою на посаду голови уряду.

Детальніше читайте у статті: Відставка під тиском корупції: що змінює для України зміна прем'єра Литви.