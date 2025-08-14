США пропонують до $6 млн за інформацію про лідерів російської криптобіржі
Сполучені Штати запропонували винагороду у розмірі до 6 млн доларів за інформацію, яка допоможе затримати ключових осіб з керівництва російської криптобіржі Garantex, та вдарили санкціями по фірмі-наступниці.
Про це повідомили у пресслужбі Держдепу США, пише "Європейська правда".
Державний департамент і Міністерство фінансів США оголосили про нові заходи проти заснованої росіянами криптобіржі Garantex, яка, як вважають, широко використовувалася для відмивання коштів.
Зокрема, санкціями вдарять по фірмі-наступниці Garantex – Grinex, а також трьох особах з керівництва Garantex та шістьох партнерських компаніях у Росії та Киргизстані.
Крім того, США пропонують до 5 мільйонів за дані про росіянина Александра Міру Серду, та до мільйона – за дані про інших ключових осіб з керівництва криптобіржі.
За висновками американських спецслужб, Garantex отримала сотні мільйонів доларів від злочинної діяльності і використовувалася дотичними до кіберзлочинності, тероризму, наркоторгівлі тощо, від дій яких постраждали у тому числі американці.
Торік Мінфін США оголосив санкції проти кількох інших російських обмінників віртуальної валюти.
Також США пропонували 2,5 млн доларів за інформацію про хакера з Білорусі.