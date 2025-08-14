США предлагают до $6 млн за информацию о лидерах российской криптобиржи

Соединенные Штаты предложили вознаграждение в размере до 6 млн долларов за информацию, которая поможет задержать ключевых лиц из руководства российской криптобиржи Garantex, и наложили санкции на фирму-преемницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США, пишет "Европейская правда".

Государственный департамент и Министерство финансов США объявили о новых мерах против основанной россиянами криптобиржи Garantex, которая, как считается, широко использовалась для отмывания средств.

В частности, санкции будут введены в отношении фирмы-преемника Garantex – Grinex, а также трех лиц из руководства Garantex и шести партнерских компаний в России и Кыргызстане.

Кроме того, США предлагают до 5 миллионов за данные о россиянине Александре Мире Серду и до миллиона – за данные о других ключевых лицах из руководства криптобиржи.

Американские спецслужбы считают, что Garantex получила сотни миллионов долларов от преступной деятельности и использовалась лицами, связанными с киберпреступностью, терроризмом, наркоторговлей и т. п., от действий которых пострадали в том числе американцы.

В прошлом году Минфин США объявил санкции против нескольких других российских обменников виртуальной валюты.

Также США предлагали 2,5 млн долларов за информацию о хакере из Беларуси.